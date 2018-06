Marko Pjaca può lasciare la Juventus entro la fine del calciomercato. Il giocatore avrebbe chiesto di andare alla Fiorentina

La Juventus pensa ad alcune cessioni per finanziare una parte dei colpi in entrata. Marko Pjaca è uno dei gioielli sacrificabili. Il giocatore croato, di rientro dal prestito allo Schalke, potrebbe andare via a titolo definitivo. Il calciatore bianconero piace al Valencia ma piace anche alla Fiorentina. Secondo Sportitalia, l’esterno d’attacco classe 1995 non ha mai rifiutato la Fiorentina. Anzi, c’è di più: la sua priorità, in caso di addio ai bianconeri, sarebbe proprio il trasferimento in viola.

Il Valencia è sulle tracce del ragazzo (la Juve vorrebbe inserirlo nell’accordo con il club spagnolo per Joao Cancelo). Nelle ultime ore Pjaca ha detto no a tutti, ha dato priorità alla Fiorentina. Lui ha scelto il club dei Della Valle ma bisognerà avere pazienza perché Marko è attualmente impegnato con la sua Crozza al Mondiale. Il giocatore però sembra aver preso la sua decisione: Marko vuole andare alla Fiorentina. I bianconeri potrebbero anche usarlo come pedina di scambio per arrivare al gioiello Federico Chiesa ma intanto la Fiorentina spera di allestire un tridente di tutto rispetto, quello composto da Chiesa e Pjaca sulle fasce e da Simeone al centro.