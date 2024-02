Pjanic: «Derby d'Italia? Tra la Juve e l'Inter...»

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 in vista del derby d’Italia

INTER JUVE – «I bianconeri hanno superato le difficoltà del recente passato. Allegri ha infuso nel gruppo le convinzioni che caratterizzano da sempre lo spogliatoio e questo lo si vede in campo. L’Inter parte però avvantaggiata, è una squadra più esperta nei singoli e anche come gruppo, molti nella rosa giocano insieme da tempo. Per la Juve sarà una partita complicata».

