Pjanic ha deciso il suo futuro: ecco dove giocherà la prossima stagione. L’ex Juventus non tonerà al Barcellona

Pjanic ha preso una decisione importante sul suo futuro. Secondo quanto riporta Sport, infatti, il centrocampista avrebbe scelto di non tornare più al Barcellona. Pjanic attualmente è in prestito al Besiktas (fino a settembre) e sarebbe intenzionato a restare in Turchia anche in futuro.

Per lui, nell’ultima sessione di mercato, si era parlato più volte di un possibile ritorno alla Juve.