Pjanic a martello su Krejci. Il web insorge: «Era da rosso, come Vecino» – FOTO e VIDEO

Entrata dura di Miralem Pjanic su Krejci in Juventus-Bologna. Mariani ammonisce, il web insorge e chiede il rosso

Il popolo del web insorge contro la decisione dell’arbitro Mariani in Juventus-Bologna. Il fischietto di Latina ha sanzionato con il cartellino giallo un intervento con il piede a martello di Miralem Pjanic nei confronti di Krejci. Il giocatore bosniaco ha lasciato lì il piede e ha immediatamente chiesto scusa dopo il brutto intervento. Grandi proteste sul web per due motivi: la partita era ancora all’inizio, ma si era sul risultato di 2-0, ma soprattutto Miralem, con una squalifica, avrebbe sicuramente saltato la sfida contro il Napoli di sabato prossimo.

La Gazzetta dello Sport, nel consueto appuntamento con la moviola, non menziona l’episodio mentre secondo Il Corriere dello Sport il giocatore ha rischiato tanto perché era da rosso: «Entra con il piede a martello sulla tibia, per fortuna non affonda». Forse quest’ultimo aspetto è stato determinante nella scelta di Mariani che, lo ricordiamo, ha sventolato il cartellino giallo, ammonendo il giocatore. «Chi lamenta la mancata espulsione di Pjanic non conosce il regolamento. Un calciatore della Juve, per essere espulso, oltre a un fallo grave deve anche dare una testata all’avversario davanti all’arbitro e poi sputargli in faccia. Studiate!» scrivono sul web. Insorgono i napoletani ma insorgono anche gli interisti che hanno paragonato l’intervento del bosniaco al fallo di Vecino contro la Juve, risalente allo scorso campionato.

Leggi anche: MOVIOLA JUVE-BOLOGNA: TUTTI GLI EPISODI

Chi lamenta la mancata espulsione di Pjanic non conosce il regolamento. Un calciatore della Juve, per essere espulso, oltre a un fallo grave deve anche dare una testata all’avversario davanti all’arbitro e poi sputargli in faccia. Studiate! — Re Tweet (@re_assoluto) September 27, 2018

Perché espellere Pjanic se puoi solo ammonirlo? Poi sabato c’è #JuveNapoli, giusto non manchi un protagonista… pic.twitter.com/lcc9fCR4Im — tackle duro magazine (@tackleduro) September 26, 2018

Pjanic balla il flamenco coi tacchetti sul povero Krejici, Guidolin ripete che siccome ha chiesto scusa non era giallo. Ma perché c'è bisogno di blandire i più forti sempre, pure sul 2-0 e a partita chiusa? Perché? #dazn #JuveBologna — Luca Bottura (@bravimabasta) September 26, 2018

#Pjanic è il giocatore più vigliacco della @SerieA e rimane sempre impunito.

VERGOGNA!#JuveBologna — 𝑷𝑰𝑵𝑶 ( 𝑪 ) (@PinoMeazza) September 26, 2018

#JuveBolgna, la brutta entrata di #Pjanic su #Krejci (📸 immagine DAZN). In molti la paragonano a quella di #Vecino su #Mandzukic dello scorso #interjuve: dal video si vede come il bosniaco “lasci” il piede sulla caviglia del giocatore di #Inzaghi. Colore del cartellino?#SerieA pic.twitter.com/f0IvvSjhvG — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) September 27, 2018

Ma sapete mica se #Pjanic è immune al cartellino rosso? 🤔 No, perché nessuno (guarda caso) ha visto questi falli. 😥 Bah…

No comment! ❌#JuventusBologna pic.twitter.com/FmxtjIxjp0 — Riccardo D'anna (@RiccardoDanna1) September 26, 2018