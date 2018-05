Pjanic spiega: «Basta veleni, siamo i più forti. Allegri? Spero resti»

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato del futuro di Max Allegri e delle polemiche sui bianconeri

Miralem Pjanic dice basta alle polemiche. Il centrocampista della Juventus ha parlato a La Gazzetta dello Sport dello Scudetto, delle polemiche e anche del futuro di Allegri. Queste le sue parole: «Adesso domenica andiamo a prenderci lo scudetto e sarà un’annata bellissima. Non si capisce, a volte, i grandi sacrifici che facciamo per essere sempre là. Prendete quelli che hanno vinto tutte le quattro Coppe Italia, sono la base di questo ciclo incredibile». Miralem ha esaltato Higuain («la punta più forte») e ha parlato degli strascichi velenosi dopo l’Inter: «Una sola partita può decidere una stagione? Siamo i più forti».

Il centrocampista ha poi parlato del futuro di Allegri, auspicando una sua permanenza: «Se Allegri resta? Non lo so, chiedetelo a lui. Io posso solo dire che questo allenatore ci ha fatto crescere e vincere. Poi nel calcio a volte succedono cose strane e non sai mai cosa possa accadere. Allegri è abbastanza bravo per capire quale sia la scelta migliore per il suo futuro. Stanchezza? C’è la stanchezza di fine stagione, ma non certo quella dei rapporti: se una squadra riesce a vincere così tanto, a fare sempre oltre 90 punti, vuol dire che vive bene».