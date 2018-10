Pjanic, bordata al Napoli: «Quando giochi bene e non vinci hai perso tempo»

Miralem Pjanic lancia una frecciata al Napoli. Il centrocampista della Juve ha parlato anche della corsa alla Champions

Bordata di Miralem Pjanic al Napoli. Il centrocampista della Juventus ha rilasciato un’intervista al Guardian, parlando della sua carriera, della sua esperienza alla Vecchia Signora e degli obiettivi presenti e futuri. Il giocatore ha raccontato così i suoi inizi: «I miei sono partiti da zero e sono riusciti a formare una bella famiglia, oggi vivono in Lussemburgo e sono un esempio per me. Mio padre era un centrocampista, come me, ed era anche bravo. Non ha avuto grandi possibilità per diventare un grande calciatore, poi ha dovuto pensare a lasciare un Paese in cui la sua famiglia era in pericolo. Il calcio a quel punto non era la cosa più importante». Poi la frecciata al Napoli: «Mi piace guardare le squadre che giocano bene e il Napoli negli ultimi anni ha espresso un bel calcio ma vincere un titolo, una coppa, festeggiare con la squadra e la gente è la ricompensa per tutto il duro lavoro che hai svolto. Qualcosa che ti rimane. Quando giochi bene e non vinci, alla fine ti stanchi. Hai perso qualcosa, hai perso tempo».

Pjanic ha poi parlato di calcio, di Ronaldo e non solo: «Io sono affascinato dalla semplicità del gioco. Non amo fare doppi passi o colpi di tacco, le cose più semplici sono spesso le più difficili. Ho avuto la fortuna di vedere da vicino giocatori come Zidane, Xavi, Iniesta, Pirlo. Tutti rendono le cose semplici per la propria squadra. Fanno in modo che tutta la squadra giochi bene con piccole cose che spesso non vengono notate. Ronaldo? Ora è il migliore al mondo ma se pensi a quando era a Manchester puoi notare come il suo gioco sia cambiato. Scholes? Lui è diventato speciale mantenendo le cose semplici, penso che Ronaldo abbia imparato da giocatori così». Chiosa sulla Champions: «E’ un nostro obiettivo, vogliamo arrivare in fondo e vogliamo vincerla ma andiamo avanti un passo alla volta, prima pensiamo al passaggio del girone».