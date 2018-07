City, perso Jorginho tutto su Pjanic. C’è anche il Barça

Miralem Pjanic non è sul mercato ma ha tante richieste. Ci prova il Barcellona ma attenzione anche al Manchester City

Manchester City e Barcellona stanno studiando un piano per lanciare l’assalto a Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus ha molto mercato ma non è sul mercato. La Juve lo considera incedibile e sarebbe disposta a lasciarlo partire solo per un’offerta a tre zeri. Solo una proposta irrinunciabile potrebbe convincere la Juventus a rivedere i suoi…Pjanic! Il centrocampista è il faro della formazione allenata di Max Allegri e sarebbe difficile da rimpiazzare ma la Juve, impegnata nella trattativa per Cristiano Ronaldo, potrebbe fare un sacrificio eccellente.

Gonzalo Higuain è sulla lista dei partenti, Miralem potrebbe seguirlo ma a determinate condizioni. Secondo Tuttosport, il Manchester City, perso Jorginho (destinato al Chelsea, sbloccherà l’accordo per Maurizio Sarri) è pronto a sferrare l’assalto per il bosniaco. Attenzione però al Barcellona. I blaugrana hanno incassato di recente 50 milioni di euro per la cessione di Paulinho al Guangzhou e la presenza del club catalano potrebbe scatenare una vera e propria asta per aggiudicarsi il regista ex Roma. La Juve osserva in maniera disinteressata, con la consapevolezza che ci vorrà una cifra da capogiro per lasciar andare il pianista.