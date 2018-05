Pjanic al Real per il dopo Modric: la Juve trema

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, piace al Real Madrid. I Blancos sono pronti a tentare la Juventus

Il Real Madrid pensa al futuro. Il club spagnolo è, con ogni probabilità, la squadra più forte del mondo ma il presidente Florentino Perez pensa a un mercato importante per rimpiazzare alcuni calciatori che inizia ad avere un’età importante come ad esempio Luka Modric. Il campione croato compirà 34 anni a settembre e il Real sta iniziando a programmare il futuro. Uno degli obiettivi dei Blancos è Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, autore di due buone stagioni sotto la Mole e nel mirino di numerosi club, tra cui il PSG.

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Don Balon, il Real Madrid starebbe pensando proprio al pianista bianconero per rimpiazzare Luka Modric. Il bosniaco della Juventus è da tempo nel mirino dei Blancos che lo hanno osservato negli ultimi mesi. A Perez e ai suoi è piaciuta la crescita del giocatore rispetto a Roma e il Real potrebbe presentare un’offerta molto presto. Attenzione però agli altri elementi nel mirino dei Blancos. Pjanic non è l’unico obiettivo del Real per rinforzare il centrocampo. Le alternative al bosniaco sarebbero Fabian Ruiz del Betis Siviglia, Thiago Alcantara del Bayern Monaco e Maxime Lopez dell’Olympique Marsiglia.