Pjanic sostituto di Modric al Real: Juve, così può scattare il domino…

Opzione Pjanic per il Real in caso di addio di Modric per l’Inter, Juventus pronta all’assalto a Milinkovic-Savic e via al dominino: la Lazio potrebbe chiudere il cerchio

Il domino potrebbe scattare negli ultimi caldi giorni di mercato, anche se per il momento, in questo senso, non sono tantissimi gli indizi. Di certo c’è solo il fatto che il Real Madrid, dovesse evolversi per il meglio la trattativa tra l’Inter e Luka Modric, sarebbe alla ricerca di un centrocampista di impostazione almeno di pari livello rispetto al croato. Tutti gli indizi – anche per mancanza di alternative – ricadrebbero su Miralem Pjanic: il bosniaco della Juventus sarebbe in trattative in questi giorni per il rinnovo di contratto con i bianconeri, non è esclusa però la possibilità (lontana) che la Juve decida di accettare un’offerta per lui qualora dovesse presentarsi l’occasione. Dovrebbe trattarsi di un’offerta davvero irrinunciabile ovviamente: dai 100 milioni di euro in su, secondo le indiscrezioni. Difficile, non di certo impossibile però.

A quel punto, con Pjanic verso il Real, scatterebbe appunto il domino: il primo obiettivo bianconero sarebbe Sergej Milinkovic-Savic (valutato, guarda caso, dalla Lazio almeno un centinaio di milioni di euro, anche se la Juve punta da mesi allo sconto) con l’eventuale ritorno di Paul Pogba dal Manchester United come opzione più defilata. La Lazio potrebbe invece mettere gli occhi sul brasiliano Ramires, giocatore ex Chelsea attualmente in forza al Jiangsu Suning, società gemella dell’Inter, e dato da molti come possibile alternativa dell’ultimissima ora a Modric (più che altro per fare numero a centrocampo) qualora i nerazzurri non dovessero riuscire a centrare l’affare. Occhio anche a Joao Mario in ottica biancoceleste: il giocatore interista è in uscita, si cerca una sistemazione.