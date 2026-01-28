Playoff Champions League, tutti gli scenari e i possibili accoppiamenti dopo la conclusione della League Phase

Playoff Champions League, ecco come potrebbero formarsi gli accoppiamenti della nuova competizione. I dettagli

L’ultimo turno della League Phase di Champions League ha regalato emozioni forti, tra sorprese, rimonte e conferme che hanno definito i primi verdetti del torneo. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal 9° al 24° posto dovranno passare dai playoff per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta. Le formazioni classificate tra il 25° e il 36° posto, invece, salutano la competizione.

Nel sorteggio dei playoff, le squadre dal 9° al 16° posto saranno teste di serie e affronteranno quelle dal 17° al 24°, con il vantaggio di disputare il ritorno in trasferta: un dettaglio potenzialmente favorevole anche per le italiane ancora in corsa

Con la classifica definitiva della League Phase, il quadro dei playoff prende forma con gli accoppiamenti tra le squadre classificate dal 9° al 24° posto. Le sfide saranno strutturate in base ai piazzamenti, con le migliori che affronteranno le peggiori del gruppo playoff.

Gli accoppiamenti previsti:

Real Madrid (9°) / Inter (10°) contro Bodo/Glimt (23°) / Benfica (24°)

contro Inter (10°) / Real Madrid (9°) contro Benfica (24°) / Bodo/Glimt (23°)

contro PSG (11°) / Newcastle (12°) contro Monaco (21°) / Qarabag (22°)

contro Newcastle (12°) / PSG (11°) contro Qarabag (22°) / Monaco (21°)

contro Juventus (13°) / Atletico Madrid (14°) contro Club Brugge (19°) / Galatasaray (20°)

contro Atletico Madrid (14°) / Juventus (13°) contro Galatasaray (20°) / Club Brugge (19°)

contro Atalanta (15°) / Bayer Leverkusen (16°) contro Borussia Dortmund (17°) / Olympiacos (18°)

contro Bayer Leverkusen (16°) / Atalanta (15°) contro Olympiacos (18°) / Borussia Dortmund (17°)

Restano invece eliminate dalla competizione: Marsiglia, Pafos, Union SG, PSV, Athletic Club, Napoli, Copenhagen, Ajax, Eintracht, Slavia Praga, Villarreal e Kairat.

