Playoff Italia, Gravina annuncia: «Ipotizziamo un paio di stage prima delle sfide decisive. Ecco quando»

Playoff Italia, Gravina a sorpresa: «Ipotizziamo un paio di stage prima delle sfide decisive. Ecco quando può succedere». Le parole

Giocare o non giocare? È stato questo il dubbio che per settimane ha aleggiato attorno alla sfida tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Un dibattito acceso, con molte voci contrarie alla disputa dell’incontro.

Alla fine, però, la partita non è mai stata realmente in discussione: gli Azzurri sono scesi in campo, hanno vinto e si sono garantiti matematicamente almeno l’accesso ai playoff.

A due giorni di distanza dalla serata di Udine, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è tornato sulle polemiche che avevano preceduto la gara, soffermandosi anche sugli episodi avvenuti all’esterno dello stadio. Le parole:

ITALIA ISRAELE– «Italia-Israele non andava giocata? Noi facciamo calcio, dovevamo perdere e subire una penalizzazione e non andare al Mondiale? E mandavamo ai Mondiali proprio Israele, la squadra che non vogliono che partecipi? Faccio fatica a capire queste contorsioni di un pensiero che non mi appartiene. Chi ha pensato questo ha detto una grande idiozia. Noi dobbiamo aggregare. Il clima tra tifosi italiani e israeliani è stato di gioia e serenità. Chi ha vinto ha vinto e chi ha perso ha perso, stesso tenore anche con la dirigenza della federazione israeliana. Lì fuori invece i bellicosi hanno demolito una città, proprio nel giorno in cui veniva pattuita la pace»

Il successo contro Israele ha garantito alla Nazionale l’accesso ai playoff, in programma a metà marzo, circa cinque mesi dopo l’ultima gara di qualificazione al Mondiale. Per questo motivo, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha annunciato la possibilità di organizzare uno stage di due giorni, con l’obiettivo di ricompattare il gruppo e mantenere alta la concentrazione.

STAGE – «Ipotizziamo un paio di stage, uno in particolare il 9-10 febbraio per dimezzare i temi di distacco dal 16 novembre al 26 di marzo. Sono mesi lunghi dove il mister non avrebbe la possibilità di vedere i giocatori tutti insieme. C’è disponibilità e apertura a parlarne»

SFIDE DECISIVE PER IL MONDIALE – «Ritengo fantasioso lo slittamento di una partita di campionato, basti vedere a struttura del calendario».

