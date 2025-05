Playoff Serie B, si comincia! Le ultime sulle partecipanti, le date e il regolamento

Playoff Serie B, tutte le informazioni sull’ultimo atto del campionato cadetto per stabilire l’ultima squadra che salirà in Serie A

Scattano i playoff di Serie B 2025 per decidere l’ultima squadra promossa in Serie A dopo Pisa e Sassuolo. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono sei squadre: Spezia e Cremonese, terza e quarta in classifica, accedono direttamente alle semifinali; Juve Stabia (5ª), Catanzaro (6ª), Cesena (7ª) e Palermo (8ª) si sfidano nei quarti, in gara secca sul campo della miglior classificata: Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena. Le semifinali si disputeranno tra il 19 e il 24 maggio, la finale tra il 29 maggio e il 1° giugno, sempre su andata e ritorno.

Il regolamento prevede che in caso di pareggio nei quarti si disputino i supplementari, ma senza rigori: in caso di ulteriore parità passa la squadra meglio piazzata. In semifinale e finale non sono previsti né supplementari né rigori: in caso di parità nel doppio confronto avanza la squadra con la miglior posizione in classifica. L’eventuale finale si giocherà con l’andata in casa della peggio classificata e il ritorno in casa della meglio piazzata.