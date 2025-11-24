Bologna, Pobega trascina tutta la squadra rossoblu! Riscatto vicino? Ecco la situazione attuale

Bologna, Pobega trascina i felsinei e si avvicina all’addio definitivo al Milan: i dettagli del riscatto

Il Bologna continua a sorprendere in Serie A, e tra gli artefici di questo ottimo avvio c’è un nome che ai tifosi del Milan suona familiare: Tommaso Pobega. Il centrocampista, attualmente in prestito dalla squadra rossonera, sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia rossoblù, contribuendo in modo decisivo al buon momento del Bologna, attualmente quarto in classifica a pari punti con l’Inter e a sole tre lunghezze dalla capolista Roma.

Pobega protagonista con il Bologna

Nella recente vittoria per 3-0 contro l’Udinese, Pobega ha brillato in modo particolare, firmando una doppietta che ha contribuito a mantenere il Bologna in zona alta della classifica. La sua prestazione ha confermato il suo ottimo stato di forma e la centralità nel gioco della squadra emiliana. Dopo aver impressionato nelle prime giornate, Pobega è diventato un titolare inamovibile nel sistema di gioco del Bologna. È il terzo anno che il centrocampista lavora con Vincenzo Italiano, con il quale ha già condiviso esperienze a La Spezia e nella passata stagione al Bologna. Questo legame sta dimostrando ancora una volta di essere vincente, con l’allenatore che ha affidato le chiavi del centrocampo a un giocatore che sta offrendo continuità e ottimi risultati.

Il futuro di Pobega: il riscatto dal Milan

Le ottime prestazioni di Pobega non sono passate inosservate e hanno anche un impatto sul mercato. Il Milan, che lo aveva ceduto in prestito al Bologna, si prepara a incassare il riscatto che sembra ormai prossimo. Il prestito, infatti, è stato impostato con un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un obiettivo facilmente conseguibile: il Bologna dovrà solo conquistare il primo punto dopo il mese di febbraio 2026 per far scattare la clausola. Una formalità che garantirà ai rossoneri un tesoretto di circa 7 milioni di euro, una cifra che rappresenta una buona opportunità economica per il Milan.

Conclusioni: un addio vicino

Con il rendimento costante e il ruolo chiave che Pobega ricopre al Bologna, il suo trasferimento definitivo verso i rossoblù sembra ormai scontato. Il centrocampista classe 1999 ha dimostrato di essere fondamentale per la squadra, e il Milan si prepara a salutare un talento che ha saputo farsi notare in Serie A, contribuendo a un Bologna che sogna in grande.

