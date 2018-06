Le dimissioni rassegnate da Zinedine Zidane hanno scatenato un effetto a catena che coinvolge tante panchine importanti in Europa: Pochettino e Sarri attendono impazienti

Si è fatto un gran parlare del futuro di Maurizio Sarri in Premier League, ma, a sorpresa, potrebbe essere al Tottenham e non al Chelsea. I blues corteggiano il tecnico toscano da qualche settimana ma il nodo clausola rescissoria fin qui ha frenato la conclusione positiva della trattativa, senza dimenticare il ritorno a galla della questione relativa alla frase omofoba pronunciata da quest’ultimo nei confronti di Roberto Mancini. Inoltre, stando ai rumors provenienti dall’Inghilterra, Roman Abramovich adesso sarebbe tentato dal cercare il colpo Zidane.

Quindi il Chelsea e Maurizio Sarri sarebbero più lontani, ma non l’Inghilterra e l’ormai ex allenatore del Napoli, come anticipato. Florentino Perez ha due grandi obiettivi per la panchina del suo Real Madrid: uno è l’attuale commissario tecnico della Germaina, Joachim Low, e l’altro è il manager del Tottenham, Mauricio Pochettino. Se Mauricio diventasse il nuovo allenatore di Cristiano Ronaldo e compagni, allora Maurizio potrebbe occupare la panchina del Tottenham. Un valzer di panchine che non lascerebbe scontento nessuno o quasi, perchè ci sarebbe poi da verificare la posizione di Conte in caso di approdo di Zidane in casa Chelsea. Impazza il mercato degli allenatori!