Podolski Inter: «Con l’Arsenal sfida al top, i nerazzurri sono nell’elite europea»

Inter-Arsenal, le parole del doppio ex Lukas Podolski sulla sfida di Champions League di domani sera

L’ex attaccante dell’Inter, Lukas Podolski, ha parlato a la Gazzetta dello Sport in vista dell’impegno di domani in Champions League contro l’Arsenal in qualità di doppio ex. Di seguito le sue parole.

FIRMESTI PER L’INTER ADESSO? – «Forse non accetterei. Nulla contro l’Inter, sia chiaro, è un club di primo livello, ma trasferirsi durante la stagione non è una buona idea. Bisogna adattarsi a un nuovo campionato, a un nuovo Paese…»

ARSENAL – «Il loro stile di gioco mi attrae…Arteta? Già all’epoca era “ossessionato”

dal calcio. Parlava in continuazione di tattica,di schemi, di situazioni di gioco. Nello spogliatoio, a volte, volevamo rilassarci, ma per lui esisteva solo il calcio. Aveva già un punto

di vista speciale, diverso. Non mi stupisce che l’Arsenal giochi così».

CHE SFIDA SARA’– «L’Arsenal negli ultimi anni ha fatto grandi cose. Non ha vinto la Premier, ma ha predicato calcio e continua a farlo. Sarà una sfida top. Non la classica partita da prima fase, ecco. Vale molto di più»

TOP 5 EUROPEA– «Aggiungerei Barça e Bayern, poi sì, ci sono i nerazzurri. Possono qualificarsi agli ottavi con facilità. Lì davanti sono forti»

THURAM– «Lo conosco fin da quando giocava in Germania, ma ora è diventato un bomber. E non è facile strappare la scena a uno come Lautaro. Inzaghi, quando deve schierare la formazione, non ha particolari problemi. Questo è il livello dell’Inter. Avere due punte così forti titolari».



PALLONE D’ORO LAUTARO- «Di premi simili non mi è mai importato molto. C’è molta “politica” intorno a chi trionfa o chi giudica. In passato diversi giocatori avrebbero meritato di vincere, e invece non l’hanno fatto. Per me conta la squadra, il collettivo, e Lautaro resta un top».



CON CHI GIOCHERESTI? – «Scelgo Thuram. Insieme ci saremmo trovati».



PROTAGONISTA DELLA SFIDA- «Thuram. L’Arsenal una punta così non ce l’ha.

FAVORITA DEL MATCH- «Difficile dirlo. L’Inter è l’Inter. La filosofia di Inzaghi è nota a tutti, ma se devo scegliere uno stile che mi strega opto per Arteta. Amo ciò che riesce a trasmettere quando i Gunners giocano a calcio».



CALAFIORI– «Mi piace, ha iniziato molto bene. L’Arsenal non è un club di sprovveduti, sanno quello che fanno e se hanno speso quei soldi è perché credono in lui. Deve migliorare, ma è questione di tempo»