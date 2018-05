Pogba, quanto mi costi? La Juve ha un piano

Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, può lasciare l’Inghilterra per tornare alla Juventus: le ultimissime

Paul Pogba può tornare alla Juventus. Il centrocampista del Manchester United, classe 1993, dopo due stagioni in Inghilterra, è ai ferri corti con José Mourinho. Il mediano francese, costato 105 milioni di euro al Manchester United (nel mezzo una lauta percentuale all’agente Mino Raiola) e non potrà muoversi per somme particolarmente di saldo: dopo due anni è a bilancio del Manchester United per 63 milioni. Gli inglesi vogliono evitare la minusvalenza in bilancio e non intendono svendere il centrocampista francese.

Pogba guadagna 13 milioni di euro ma può arrivare a quota 20 con i diritti di immagine e pretende un altro ingaggio importante per cambiare maglia. La Juve però potrebbe avere un ritorno di immagine importante, sullo sviluppo del brand, sugli sponsor, dal ritorno del Polpo in bianconero. La Juve punta all’America e all’Asia e Pogba uomo immagine in Usa potrebbe avere un grande appeal mentre in Oriente la sua visibilità è cresciuta grazie alla sua permanenza nel Manchester United, uno dei club più popolari al mondo. «Sarò un giocatore del Manchester United nella prossima stagione? Contrattualmente la risposta è sì ma non si può mai essere sicuri di nulla. Il rapporto con il tecnico? Un allenatore e un giocatore non devono essere per forza i migliori amici, non siamo costretti ad andare a mangiare insieme» ha detto il Polpo che ha rivelato di non essere intrigato dall’opzione PSG.