Juve e Raiola a lavoro: ecco il piano per il Pogba-bis

Prosegue il pressing della Juventus su Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è in rotta con Mourinho

La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese vuole cambiare aria ed è in rotta con José Mourinho. Mino Raiola, suo agente, ha già iniziato a muovere i primi fili e difficilmente il centrocampista del Manchester United resterà a Old Trafford. Il giocatore non ha un buon rapporto con il suo allenatore e Raiola, dopo aver portato via Ibrahimovic e Mkhitaryan, lavora per trovare una nuova sistemazione, il più lontano possibile dallo Special One, anche al Polpo Paul.

Secondo Tuttosport, il procuratore, che ha ottimi rapporti con la Juventus, sta lavorando con i bianconeri per il ritorno di Paul alla Juve. Il centrocampista francese sarebbe titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Max Allegri mentre, anche a causa dei rapporti con Mou, potrebbe non essere indispensabile per il Manchester United. Il nodo è legato all’ingaggio ma il centrocampista potrebbe spalmare il suo stipendio con uno o due anni in più di contratto. Il Polpo guadagna circa 13 milioni, alla Juve dovrebbe ‘accontentarsi’ di uno stipendio da 7,5 milioni di euro, come Higuain, il più pagato della formazione bianconera. Un piccolo sacrificio per tornare in bianconero: la Juve e Raiola lavorano al ritorno di Pogba alla corte di Allegri.