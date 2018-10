Juve e Mino Raiola pronti a nuove trattative di calciomercato. I bianconeri seguono Paul Pogba e Matthijs de Ligt

La Juventus lavora e pensa al futuro. Il club bianconero potrebbe tornare a bussare alle porte di un vecchio alleato, ovvero Mino Raiola. Il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, potrebbe avviare i contatti con il procuratore per Paul Pogba e Matthijs de Ligt. Un doppio obiettivo della Juve in casa Raiola. Secondo Tuttosport, il difensore classe ’99 si sta confermando su altissimi livelli e Raiola per lui è pressato da tutte le big europee. Il centrale olandese è considerato il difensore del futuro ed è valutato attorno ai 50-60 milioni di euro.

La Juve vorrebbe fare un investimento importante per il futuro e potrebbe cedere uno tra Benatia e Rugani tra gennaio e giugno (non è da escludere una doppia cessione). Il Nazionale olandese, gestito da Raiola, potrebbe essere il profilo ideale per il futuro. Attenzione poi a Paul Pogba. Il centrocampista francese classe ’93 rimane ancora in orbita bianconera. I rapporti con la società juventina sono ottimi e il centrocampista non direbbe di no a un ritorno alla Juve. L’asse Raiola-Juve è vivo: in orbita bianconera ci sono de Ligt e Pogba. Lo United può lasciare andare il centrocampista classe ’93 per 70 milioni. La Juve ci pensa.