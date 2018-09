Paul Pogba non chiude le porte a un clamoroso addio al Manchester United. Il centrocampista può finire alla Juventus

Paul Pogba torna alla Juventus? Il centrocampista non ha mai chiuso le porte a un possibile e clamoroso ritorno in bianconero. Il campione del Mondo ha parlato nelle ultime ore del suo rapporto con José Mourinho e del suo futuro e le sue parole suonano come musica per la Juventus ma anche per il Barcellona, altro club fortemente interessato all’acquisto di Paul Pogba. Secondo Tuttosport a gennaio si riproporrà il duello tra la Juve e il Barça per l’ingaggio del Polpo.

«Quest’estate ci sono state molte chiacchiere su di me e sulle mie possibili destinazioni, ma restano tali. Sono un calciatore del Manchester United, ho un contratto con loro. Il mio futuro per ora è lì, ma nei prossimi mesi non so cosa succederà… Vediamo» – ha detto Pogba che ha poi aggiunto – «con Mourinho abbiamo una relazione allenatore-giocatore». Il Polpo ha confermato i rumors degli ultimi mesi: tra lui e Mou non c’è un buon rapporto. La Juventus potrebbe approfittare del grande freddo con l’allenatore portoghese per strappare Pogba allo United a condizioni vantaggiose. I bianconeri potrebbero effettuare un tentativo a gennaio: pronta la sfida con il Barcellona.