Pogba, cresce la tentazione Juve: ecco perché si può fare

Il centrocampista del Manchester United continua ad essere un obiettivo di mercato della Juventus. Bianconeri ancora su Paul Pogba

La Juventus e il sogno Paul Pogba. Il centrocampista francese rimane un obiettivo di mercato dei bianconeri, nonostante la chiusura, arrivata nelle ultime ore, da parte del Manchester United. Mourinho ha però acquistato Fred dallo Shakhtar, che potrebbe giocare in coppia con Matic nel 4-2-3-1 e Mino Raiola si sta già muovendo per trovare una nuova sistemazione al francese. La Juve è una delle destinazioni preferite del Polpo, che è tornato a seguire i bianconeri su Twitter. Il siparietto dopo la vittoria del Mondiale con Matuidi («Tu devi venire ancora alla Juve» ha detto il bianconero, «Ah la Vecchia Signora» è stata la replica del Polpo) non sarebbe stato casuale.

Paul Pogba è attratto da un ritorno alla Juventus e, secondo Tuttosport, il fattore Cristiano Ronaldo potrebbe giocare un ruolo importante anche in questa vicenda. L’amicizia con gli ex compagni, inoltre, può fare la differenza. Pogba ha disputato delle buone stagioni allo United ma non è mai stato sui livelli di continuità e qualità visti alla Juventus e, un ritorno in bianconero, potrebbe fargli bene. Mino Raiola e la Juve hanno ottimi rapporti e anche questo può essere un fattore da non sottovalutare.