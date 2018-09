A volte ritornano: Pogba vuole la Juve? Gennaio può essere il suo mese

Dopo Bonucci, anche Pogba penserebbe ad un ritorno in casa Juventus: i bianconeri riflettono sull’opportunità in vista di gennaio, ma prima c’è la doppia sfida di Champions al Polpo…

Da amico a nemico a nuovamente amico in un battito di ciglia: Leonardo Bonucci lo sa bene, ma non è il solo ad aver vissuto una situazione del genere. Molto simile è stata – per esempio – la condizione di Paul Pogba che quest’estate, per un momento, avrebbe cercato di forzare la mano con il Manchester United per tentare il ritorno in grande stile in casa Juventus. I margini era obiettivamente pochi: i bianconeri non erano alla ricerca di un centrocampista ed avevano già esaurito gran parte del proprio budget per Cristiano Ronaldo. Così, proprio come Bonucci lo scorso anno col Milan, quest’anno Pogba potrebbe ritrovarsi a segnare alla Juve quest’anno, nel girone di Champions League che vede i bianconeri contrapposti proprio alla squadra di José Mourinho, una delle cause della rottura del Polpo Paul.

Non è un mistero che ad oggi i rapporti tra il centrocampista francese e l’allenatore portoghese siano piuttosto tesi e – riportano i gossip di stampa stamane – non è escluso che tale situazione possa portare ad un nuovo muro contro muro già nel mese di gennaio. In quel caso Pogba potrebbe ancora una volta spingere per l’addio al Manchester United. La Juventus allora non si farebbe trovare del tutto impreparata, riportano le cronache da Torino: i bianconeri riflettono sull’opportunità di aggiungere un nuovo campione alle lista dei tanti in rosa attualmente e pensano ad un giocatore già pronto per il campionato italiano che conosca l’ambiente e non abbia di conseguenza problema alcuno di ambientamento. Anche i rapporti tra la società di Andrea Agnelli ed i Red Devils sarebbero ottimi ad oggi, tanto da far prospettare un possibile asse in vista della sessione di calciomercato invernale. Da chiedersi chi verrebbe sacrificato in casa Juve per (ri)far posto a Pogba. Mattia Caldara, nella vicenda Bonucci, docet.