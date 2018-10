Pogba stregato dalla ‘sua’ Juve: vuole tornare!

Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, vuole tornare alla Juventus. Il francese in rotta con gli inglesi

Paul Pogba è rimasto colpito dalla forza della Juventus e vuole tornare in bianconero! Il centrocampista del Manchester United, classe 1993, dopo la sfida tra lo United e la Juve andata in scena a Old Trafford, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma ha salutato con affetto i suoi ex compagni. Grandi abbracci con Cuadrado, Dybala ma anche con Agnelli e lo staff. Paul ha lasciato un ottimo ricordo ed è apprezzato dalla dirigenza, dallo staff, dai suoi ex compagni e anche dai suoi ex tifosi.

Secondo Tuttosport, la Juventus non è più quella di tre anni fa e il Manchester United, o meglio, il livello attuale dello United, inizia a star stretto a Paul Pogba che sogna la vittoria della Champions League, dopo la vittoria Mondiale in estate con la sua Francia. Il centrocampista non ha mai negato il suo amore per la Juventus, non ha mai smesso di ammirare i bianconeri ma l’altra sera ha provato sulla propria pelle il salto di qualità dei bianconeri. E’ rimasto stregato dall’autorevolezza dei bianconeri e tra gennaio e giugno potrebbe spingere per un ritorno alla Juve. Un’altra standing ovation può sempre aiutare…