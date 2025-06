Paul Pogba vicino al rientro? Contatti avviati con una squadra, potrebbe riaffrontare i bianconeri in quella competizione

Paul Pogba vicino al rientro in campo: contatti avviati con una squadre, il centrocampista potrebbe ritrovare la Juve in una competizione

Paul Pogba è ancora senza squadra dopo aver scontato la squalifica per doping, ma il suo ritorno in campo potrebbe avvicinarsi. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il centrocampista francese avrebbe avuto contatti con il Monaco, mentre valuta le prossime mosse per rilanciare la propria carriera. Ufficialmente svincolato dall’1 dicembre 2024 e di nuovo eleggibile da marzo, Pogba – che ha da poco compiuto 32 anni – non gioca una partita ufficiale dal settembre 2023 contro l’Empoli, ultima apparizione con la Juventus.

Negli ultimi mesi, l’ex Manchester United si è allenato da solo per ritrovare la condizione, e nelle scorse ore ha pubblicato sui social uno scatto insieme a Paulo Dybala, attaccante della Roma, in un centro sportivo: «La Serie A ti aspetta amico», ha commentato la Joya, alimentando speculazioni su un possibile ritorno in Italia. Il Monaco, terzo nell’ultima Ligue 1 e qualificato per la fase a gironi della prossima Champions League, potrebbe offrirgli una vetrina europea e un suggestivo rientro in Francia, dove non gioca dai tempi delle giovanili al Le Havre nel 2009. In caso di trasferimento nel Principato, Pogba potrebbe affrontare la Juventus da ex in ambito continentale, a differenza del Manchester United – altra sua ex squadra – rimasto escluso da tutte le competizioni europee dopo una stagione deludente.