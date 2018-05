Matteo Politano, dopo la rete che ha regalato la salvezza al Sassuolo, ha parlato anche del suo futuro

Ieri, la sua nona rete in campionato ha regalato la salvezza anticipata al Sassuolo. Matteo Politano festeggia il traguardo con la squadra neroverde e pensa anche al futuro, del quale ha parlato nel postpartita contro la Sampdoria: «Voglio ringraziare Duncan, poteva tirare e invece l’ha passata a me, è stato un assist fondamentale. E’ una rete importantissima che ci ha permesso di arrivare a 40 punti e conquistare la salvezza – ha dichiarato l’attaccante neroverde in zona mista – Siamo contenti, abbiamo festeggiato sul campo coi tifosi».

A un passo dal Napoli nella sessione di mercato invernale, il giocatore continua ad essere accostato a clubs come Inter, Milan e Fiorentina, ma sul suo futuro non si sbilancia: «Il futuro? Non dipende soltanto da me, ma dalla società. Adesso però godiamoci la salvezza e finiamo in bellezza il campionato».