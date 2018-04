Derby per Politano: l’Inter sorpassa il Milan grazie a due giovani

L’Inter dà fastidio al Milan per Matteo Politano: il giocatore del Sassuolo piace i rossoneri e ai nerazzurri, che hanno due giovani da proporre agli emiliani

Matteo Politano è l’oggetto del desiderio delle milanesi. Si è parlato di Milan per il giocatore del Sassuolo, ma anche l’Inter si è messa sulle sue tracce. Le ultime di calciomercato allontanano l’ex romanista da Napoli (e, ovviamente, da Sassuolo) e lo avvicinano a Milano. L’Inter, a differenza del Milan, ha un’arma in più per riuscire a convincere i neroverdi, vale a dire i giovani in rosa. Andrea Pinamonti e Federico Valietti sono le due possibili contropartite tecniche che l’Inter vuole mettere in campo per arrivare all’esterno offensivo. I presupposti per l’affare sono buoni.

L’Inter ha già raggiunto un accordo a gennaio, poi sfumato in extremis, per il passaggio di Pinamonti e Valietti al Sassuolo. Entrambi sono valutati dieci milioni di euro, una cifra simile potrebbe essere tolta dal prezzo del cartellino di Politano, fissato a gennaio a ventotto milioni di euro. L’Inter spera di arrivare a quindici milioni più i due calciatori, in modo tale da non sborsare troppo per l’attaccante. Il Milan è avvisato, stando a Tuttosport i cugini nerazzurri fanno sul serio e mettono la freccia.