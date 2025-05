Polverosi celebra l’Inter: «Una notte epica, le immagini che rimangono sono queste. Il ringraziamento…»

Le parole di Alberto Polverosi, noto giornalista, sulla vittoria dell’Inter nella semifinale contro il Barcellona in Champions League

Alberto Polverosi, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha celebrato la vittoria dell’Inter nella semifinale di Champions League contro il Barcellona.

IL RACCONTO – «Una notte epica. Da impazzire! La faccia paonazza di Frattesi dopo il 4-3, i pantaloni, la camicia e la giacca zuppa di pioggia di Inzaghi, l’urlo, il boato di San Siro. L’Inter in finale di Champions dopo una partita che è stata follia pura. Due a zero per l’Inter, tre a due per il Barcellona, quattro a tre per l’Inter e da qui, finalmente, non è più cambiata. Da ringraziare i nonni, i padri che ci hanno fatto amare questo gioco folle e fantastico. Tre a tre come all’andata al 90′, ma stavolta è capitato qualcosa di miracoloso. Una partita così la può riacciuffare solo una squadra che ha un cuore gigante, un’anima di ferro, un carattere mostruoso».