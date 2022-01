Porte girevoli, Napoli e Fiorentina pensano allo scambio Meret-Dragowski: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli e la Fiorentina starebbero pensando di mettere in piede la trattativa per uno scambio Meret-Dragowski

Situazione complicata in casa Fiorentina per quanto riguarda i portieri, sia dal punto di vista del campo che da quello contrattuale. Dragowski è infatti in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo sarebbero in alto mare.

E nell’ottica di un nuovo portiere, come riportato dal Corriere Fiorentino, i viola starebbero pensando di intavolare una trattativa per uno scambio con il Napoli per Alex Meret. Il portiere italiano ha le stesse condizioni contrattuali del polacco.