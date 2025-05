Portogallo, da Cristiano Ronaldo a… Cristiano Ronaldo Jr. Prima convocazione in nazionale per il figlio di Cr7

Importante passo per la carriera per Cristiano Ronaldo Junior, figlio di Cristiano Ronaldo, fresco di convocazione in nazionale Under 15 con il Portogallo.

Il figlio d’arte, 14enne, attualmente milita nell’Al Nassr, in Arabia Saudita, stesso club del padre che vorre condividere il campo con lui in futuro; ed è stato convocato per un torneo in Croazia che dal 13 e il 18 maggio vedrà impegnato il Portogallo con Giappone, Grecia e Inghilterra.

A complimentarsi con lui, non poteva mancare ovviamente il papà, che con una storia instagram ha fatto sapere di essere orgoglioso di lui: «Sono orgoglioso di te, figliolo», scrive Cr7 commentando la foto dei convocati.