Portogallo, Santos: «L’importante era vincere»

Le parole di Fernando Santos, CT del Portogallo, sulla vittoria della sua nazionale contro l’Uruguay al Mondiale

Fernando Santos ha commentato la vittoria del Portogallo contro l’Uruguay.

«Durante l’intervallo ho detto ai miei giocatori che avremmo dovuto fare la partita nel modo in cui l’avevamo preparata negli allenamenti, focalizzandoci sul nostro gioco. Si è vista un po’ di stanchezza in campo, ma avendo 26 giocatori c’è la possibilità di fare numerose rotazioni. Siamo contenti di aver vinto, questo era l’importante. Ho effettuato un po’ di sostituzioni nel momento in cui mi sono accorto che stavamo abbassando troppo il nostro baricentro: Carvalho era sfinito al pari di Joao Felix e Ronaldo, che ha aiutato tanto i compagni nel corso della partita. I cambi non sono stati dettati da brutte prestazioni dei calciatori sostituiti, ma ho semplicemente notato in loro una certa stanchezza: in questi casi, c’è anche da guardare al futuro».