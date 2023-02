Prandelli esalta Gilardino: «Umile e determinato, in futuro…»

Le parole di Cesare Prandelli, ex allenatore, sul percorso in panchina di Alberto Gilardino con il Genoa. I dettagli

Cesare Prandelli ha parlato al Secolo XIX dell’avventura di Alberto Gilardino con il Genoa.

PAROLE – «Sinceramente quando parli delle punte è un po’ difficile immaginarli allenatori, ma in lui c’è questa grande umiltà e infatti si è messo in gioco da subito, accettando di partire dai dilettanti per fare esperienza e quindi sono convinto che potrà fare veramente bene. Sono felice e contento che abbia intrapreso questa attività perché se mette in campo quella determinazione e quell’umiltà che aveva da calciatore riuscirà ad avere grandissime soddisfazioni anche da allenatore. Sta valorizzando le individualità e ha dato una buona armonia di gioco, adesso la squadra è più serena e convinta. Sono due società che meriterebbero di stare in Serie A perché hanno potenzialità straordinarie e gli auguro di tornare il più velocemente possibile in massima serie. La Serie B è un campionato in cui tutto può cambiare fino alla fine, in questo momento solo il Frosinone può pensare di essere più avanti, ma ci sono almeno 10 squadre potenzialmente forti. È una Serie A2 piuttosto che una Serie B».