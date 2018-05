Preliminari Champions League 2018/2019: date e turni ufficiali

Preliminari Champions League 2018/2019: ecco quando iniziano i turni che porteranno al sorteggio di Nyon del prossimo 30 agosto. Ecco le date ufficiali e le fasi del torneo

Non solo fase a gironi: come ogni anno, anche quest’anno la Champions League 2018/2019 partirà un po’ prima. Per la precisione dai turni preliminari che decreteranno alcune delle squadre che occuperanno le fasce di sorteggio del prossimo 30 agosto 2018 a Nyon. Delle 32 squadre che prenderanno parte alla competizione, 6 arriveranno proprio dalle fasi preliminari che vedranno il via prestissimo, per la precisione il 26 giugno 2018. Più nello specifico: 4 arriveranno dal percorso dei campioni, ovvero quello riservato alle squadre campioni nazionali di tutti i campionati UEFA dall’undicesimo posto in giù nel ranking, mentre le altre due arriveranno dal percorso delle squadre meglio piazzate (playoff) nei campionati di medio spessore (ovvero le terze classificate dei campionati al sesto e al settimo posto, Russia e Portogallo, e le seconde classificate dei campionati dal settimo al quindicesimo in poi). Tantissime le squadre in ballo di conseguenza…

A differenza di quanto avveniva fino allo scorso anno, dunque, non prenderanno più parte ai preliminari i club delle prime cinque federazioni del ranking UEFA: Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Francia, che avranno rispettivamente a disposizione quattro (tre nel caso francese) posti direttamente alla fase a gruppi, senza passare per alcun spareggio. Proprio questa si può dire che sia la modifica più importante – e per noi vantaggiosa – della riforma attuata dalla UEFA a partire da questa stagione. Juventus, Napoli, Roma e Inter (leggi anche: VOLATA CHAMPIONS LEAGUE: CHI SI QUALIFICA) dunque sono già al tabellone principale della Champions League. Dovranno solamente conoscere le proprie avversarie…

Preliminari Champions League 2018/2019: date e fasi

Ecco date e fasi dei turni preliminari di Champions League 2018/2019:

12 giugno 2018: SORTEGGIO TURNO PRELIMINARE (CAMPIONI)

26/29 giugno 2018: TURNO PRELIMINARE

19 giugno 2018: SORTEGGIO PRIMA E SECONDA FASE QUALIFICAZIONE

10/11 luglio 2018: ANDATA PRIMA FASE QUALIFICAZIONE

17/18 luglio 2018: RITORNO PRIMA FASE QUALIFICAZIONE

24/25 luglio 2018: ANDATA SECONDA FASE QUALIFICAZIONE

31 luglio/1 agosto 2018: RITORNO SECONDA FASE QUALIFICAZIONE

23 luglio 2018: SORTEGGIO TERZA FASE QUALIFICAZIONE (+PLAYOFF)

7/8 agosto 2018: ANDATA TERZA FASE QUALIFICAZIONE

14 agosto 2018: RITORNO TERZA FASE QUALIFICAZIONE

Leggi anche: FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019