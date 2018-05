Le fasce della Champions League 2018/2019: Juve di sicuro in prima

Le fasce (possibili) della Champions League 2018/2019: 21 squadre su 32 già qualificate, i campioni nazionali in prima (Juve compresa), Napoli in seconda, dubbi Roma e Lazio/Inter

C’è ancora qualcosa da decidere, ma molto è già deciso: la Champions League 2018/2019 inizia a prendere forma. Resta da capire quali squadre parteciperanno ai turni preliminari della prossima stagione (che partiranno a luglio, ma avranno il proprio clou ad agosto), un affare che comunque non riguarda le italiane: tutte e quattro le nostre qualificate da questa stagione avranno accesso direttamente alla fase a gironi. C’è ovviamente la Juventus campione d’Italia, c’è il Napoli secondo, c’è anche la Roma (leggi anche: ROMA IN CHAMPIONS LEAGUE: È UFFICIALE), mentre lo scontro diretto Lazio-Inter dell’ultima giornata deciderà quale delle due approderà per ultima. Anche all’estero è quasi tutto deciso: sono già 21 in totale su 32 le squadre che sicuramente giocheranno la prossima Champions League, che sarà assegnata poi il prossimo 1 giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid.

Logico dunque chiedersi quale sarà la disposizione delle fasce di sorteggio. Partiamo dalla prima che, su decisione della UEFA, verrà riservata non in base al ranking ma molto più semplicemente alle squadre campioni, ovvero a quelle che hanno vinto i rispettivi campionati (i primi sei nel ranking) più la detentrice del trofeo (una tra Liverpool e Real Madrid) e la vincitrice dell’Europa League (una tra Atletico Madrid e Olympique Marsiglia). Ci sono dunque la Juventus, il Manchester City, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain e la Lokomotiv Mosca (il campionato russo è sesto nel ranking UEFA, quindi prima fascia). Nella seconda fascia invece è il discorso è più complesso: per ranking sono sicure del posto Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Borussia Dortmund e pure il Napoli. La Roma invece è in sospeso: dovrebbe sperare che il Liverpool non vinca la Champions League (rischierebbe così addirittura la terza fascia a vantaggio di una svizzera o di una portoghese, mentre battendo il Real lo scaraventerebbe in seconda levando un posto sicuro) e che, contestualmente, Marsiglia, Benfica e Basilea (avanti nel ranking) non si qualifichino: difficile. In terza fascia potrebbe approdare la Lazio qualora battesse l’Inter, mentre i nerazzurri andando in Champions sarebbero in quarta ed ultima fascia (la mancata qualificazione europea dell’anno scorso pesa).

Fasce Champions League 2018/2019: ecco la situazione

Questa la situazione eventuale e suscettibile di ancora molti cambiamenti:

PRIMA FASCIA (TESTE DI SERIE/SQUADRE CAMPIONI)

Liverpool o Real Madrid

Atletico Madrid o Marsiglia*

Juventus

Manchester City

Barcellona

Bayern Monaco

PSG

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid o Marsiglia*

Real Madrid o Liverpool

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Borussia Dortmund

Napoli

Benfica* o Basilea* o Hoffenheim o Roma

TERZA FASCIA

Schalke 04

Valencia

CSKA Mosca

Liverpool o Roma

Monaco* o Lione*

Marsiglia*

Lazio*

Benfica* o Basilea* o Hoffenheim

QUARTA FASCIA

Brugge

Viktoria Plzen*

Monaco* o Lione*

Inter*

Galatasaray*

Dinamo Kiev*

Ajax*

Shirak*

*squadre non ancora qualificate o già qualificate, ma solo alla fase preliminare

