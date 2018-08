Formazioni Champions League 2018-2019: squadre, giocatori e allenatori della massima competizione europea. La guida

Dare la caccia al Real Madrid. La missione della Champions League 2018-2019 non può che essere questa. Dopo tre vittorie consecutive quella dei Blancos nella massima competizione europea è diventata una vera e propria egemonia. Ma quest’anno le cose sono cambiate e non poco. A Madrid non c’è più Zinedine Zidane, ma soprattutto il Bernabeu è orfano di Cristiano Ronaldo, non proprio l’ultimo arrivato. Il passaggio alla Juventus ha cambiato gli equilibri del calcio mondiale. Ed è anche per questo motivo che la vecchia Coppa dei Campioni si preannuncia ancora più ricca di fascino.

Fra le grandi del torneo c’è naturalmente anche il Liverpool, vice campione d’Europa, ma soprattutto Barcellona e Bayern Monaco, che per statuto sono e saranno sempre le grandi favorite per la vittoria finale. Ma nella corsa alla finalissima del Wanda Metropolitano di Madrid ci sono pure le italiane: la Juventus ha costruito una corazzata praticamente senza punti deboli, mentre Roma, Inter e Napoli possono essere delle curiose mine vaganti della Champions League. Una manifestazione che, ormai, non può più far finta di niente di fronte alle ambizioni del Psg, rinforzato in termini di esperienza internazionale dall’arrivo di Gigi Buffon.

Calcio News 24 vi conduce dentro la competizione più bella del mondo. Facendovi conoscere nei dettagli tutte le formazioni che prenderanno parte all’edizione della Champions League 2018-2019. (Articolo in costante aggiornamento)

Formazione Aek Atene 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Barkas, Tsintotas, Giannikoglu, Ginis

DIFENSORI – Chygrynskiy, Oikonomou, Lampropoulous, Cosic, Svarnas, Lopes, Hult, Giannoutsos, Bakakis, Galo

CENTROCAMPISTI – Simoes, Moran, Alef, Babis, Galanopoulos, Ajdarevic, Mantalos, Giousis, Botos

ATTACCANTI – Albanis, Vitor, Bakasetas, Klonaridis, Livaja, Ponce, Boyè, Giakoumakis

ALLENATORE: Marinos Ouzounidīs

Formazione Ajax 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Onana, Van Leer, Lamprou

DIFENSORI – De Ligt, Blind, Wober, Schuurs, Tagliafico, Sinkgraven, Veltman, Kristensen, Mazraoui, Orejuela

CENTROCAMPISTI – Schone, Eiting, Van de Beek, De Jong, Ziyech, Tadic, Labyad

ATTACCANTI – Bandè. Johnsen, Neres, Cerny, Dolberg, Huntelaar

ALLENATORE: Erik Ten Hag

Formazione Atletico Madrid 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Adan, Dos Santos, Oblak

DIFENSORI – Arias, Filipe Luis, Gimenez, Godin, Hernandez, Juanfran, Savic

CENTROCAMPISTI – Koke, Lemar, Olabe, Partey, Rodri, Saul, Vitolo

ATTACCANTI – Correa, Diego Costa, Gelson Martins, Griezmann, Kalinic

ALLENATORE: Diego Pablo Simeone

Formazione Barcellona 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Cillessen, Ter Stegen, Ezkieta.

DIFENSORI – Jordi Alba, Lenglet, Piquè, Semedo, Sergi Roberto, Umtiti, Vermaelen, Wague.

CENTROCAMPISTI – Alena, Arthur, Busquets, Coutinho, Denis Suarez, Rafinha, Rakitic, Sergi Samper, Vidal

ATTACCANTI – Dembelè, Malcom, Messi, Munir, Suarez

ALLENATORE: Ernesto Valverde

Formazione Bayern Monaco 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Fruchtl, Neuer, Ulreich

DIFENSORI – Alaba, Bernat, Boateng, Hummels, Kimmich, Rafinha, Sule

CENTROCAMPISTI – Goretzka, James Rodriguez, Javi Martinez, Renato Sanchez, Thiago, Tolisso

ATTACCANTI – Coman, Gnabry, Lewandowski, Muller, Ribery, Robben, Wagner

ALLENATORE: Niko Kovac

Formazione Borussia Dortmund 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Burki, Hitz, Oelschlagel

DIFENSORI – Akanji, Diallo, Guerreiro, Hakimi, Piszczek, Schmelzer, Toljan, Toprak, Zagadou

CENTROCAMPISTI – Burnic, Dahoud, Delaney, S. Gomez, Gotze, Kagawa, Sahin, Rode, Weigl, Witsel

ATTACCANTI – Alcacer, Isak, Larsen, Philipp, Pulisic, Reus, Sancho, Wolf

ALLENATORE: Lucien Favre

Formazione Bruges 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Horvath, Letica, Gabulov, Hubert, Gabriel

DIFENSORI – Denswil, Mechele, Mitrovic, Poulain, Decarli, Peres, Touba, Cools, Clinton Mata, Van Rhijn, Tomecak

CENTROCAMPISTI – Nakamba, Baiye, Vormer, Amrabat, Mats Rits, Vanaken, Coopman

ATTACCANTI – Danjuma, Diatta, Refaelov, Vlietinck, Schrijvers, Wesley, Dennis, Rezaei, Vossen, Openda

ALLENATORE: Ivan Leko

Formazione Cska Mosca 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Akinfeev, Pomazun

DIFENSORI – Becao, Chernov, Magnusson, Mario Fernandes, Nabatkin, Schennikov, Vasin

CENTROCAMPISTI – Akhmetov, Bijol, Bistrovic, Dzagoev, Efremov, Gordyuschenko, Khosonov, Kuchaev, Makarov, Vlasic

ATTACCANTI – Chalov, Hernandez, Zhamaletdinov

ALLENATORE: Viktor Goncharenko

Formazione Galatasaray 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Muslera, Cipe, Gungor

DIFENSORI – Maicon, Aziz, Calik, Kabak, Nagatomo, Mariano, Linnes, Camdal

CENTROCAMPISTI – Fernando, Ryan Donk, Yuksel, Badou Ndiaye, Cigerci, Inan, Belhanda, Akbaba

ATTACCANTI – Onyekuru, Rodrigues, Feghouli, Gumus, Akgun, Derdiyok, Celik

ALLENATORE: Fatih Terim

Formazione Hoffenheim 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Baumann, Kobel, Stolz

DIFENSORI – Akpoguma, Bicakcic, Brenet, Hoogma, Hubner, Kaderabek, Nuhu, Posch, Vogt

CENTROCAMPISTI – Amiri, Bittencourt, Demirbay, Felipe Pires, Geiger, Grifo, Grillitisch, Nordtveit, Otto, Rupp, Schulz, Zuber

ATTACCANTI – Belfodil, Hack, Joelinton, Kramaric, Szalai

ALLENATORE: Julian Nagelsmann

Formazione Inter 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Berni, Handanovic, Padelli

DIFENSORI – Asamoah, Dalbert, D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Ranocchia, Skriniar, Vrsaljko

CENTROCAMPISTI – Brozovic, Gagliardini, Joao Mario, Nainggolan, Borja Valero, Vecino

ATTACCANTI – Candreva, Icardi, Karamoh, Keita, Martinez, Perisic, Politano

ALLENATORE: Luciano Spalletti

Formazione Juventus 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Perin, Pinsoglio, Szczesny

DIFENSORI – Alex Sandro, Barzagli, Benatia, Bonucci, Cancelo, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Spinazzola

CENTROCAMPISTI – Bentancur, Emre Can, Cuadrado, Khedira, Matuidi, Pjanic

ATTACCANTI – Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Dybala, Kean, Manzdukic

ALLENATORE: Massimiliano Allegri

Formazione Lione 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Gorgelin, Lopes, Racioppi

DIFENSORI – Denayer, Dubois, Marcal, Marcelo, Mendy, Morel, Rafael, Solet Bornawoko, Tete, Yanga Mbiwa

CENTROCAMPISTI – Aouar, Diop Guete, Ferri, Martins Pereira, Ndombele, Tousart

ATTACCANTI – Cornet, Depay, Fekir, Gouiri, Terrier, Traorè

ALLENATORE: Bruno Genesio

Formazione Liverpool 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Alisson, Grabara, Mignolet, Kelleher

DIFENSORI – Alberto Moreno, Alexander-Arnold, Clyne, Gomez, Lovren, Matip, Phillips. Robertson, Van Dijk

CENTROCAMPISTI – Chirivella, Fabinho, Henderson, Jones, Keita, Lallana, Markovic, Milner, Ojo, Oxlade-Chamberlain, Rafael Camacho, Shaqiri, Wijnaldum

ATTACCANTI – Firmino, Manè, Origi, Salah, Solanke, Sturridge

ALLENATORE: Jurgen Klopp

Formazione Lokomotiv Mosca 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Kochenkov, Marinato, Medvedev

DIFENSORI – Corluka, Denisov, Howedes, Idowu, Kverkvelia, Rotenberg

CENTROCAMPISTI – Barinov, Denisov, Farfan, Ignatyev, Kolomeytsev, Krychowiak, Manuel Fernandes, Mikhalik, Miranchuk, Rybus, Tarasov, Zhemaletdinov

ATTACCANTI – Eder, Galadzhan, Lysov, Smolov

ALLENATORE: Jurij Semin

Formazione Manchester City 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Bravo, Ederson, Muric

DIFENSORI – Danilo, Delph, Kompany, Laporte, Mangala, Mendy, Otamendi, Stones, Walker

CENTROCAMPISTI – Bernardo Silva, Brahim Diaz, De Bruyne, Douglas Luiz, Fernandinho, Foden, Gundogan, Sanè, David Silva, Zinchenko

ATTACCANTI – Aguero, Gabriel Jesus, Mahrez, Sterling

ALLENATORE: Pep Guardiola

Formazione Manchester United 2018-2019: la rosa

PORTIERI – De Gea, Grant, Romero

DIFENSORI – Bailly, Darmian, Diogo Dalot, Jones, Lindelof, Rojo, Shaw, Smalling, Young

CENTROCAMPISTI – Ander Herrera, Fellaini, Fred, Lingard, Mata, Matic, Mc Tominay, Pereira, Pogba, Valencia

ATTACCANTI – Lukaku, Martial, Rashford, Sanchez

ALLENATORE: Josè Mourinho

Formazione Monaco 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Badiashile, Benaglio, Subasic, Sy

DIFENSORI – Barreca, Glik, Jemerson, Jorge, Pierre-Gabriel, Raggi, Serrano, Sidibè, Tourè

CENTROCAMPISTI – Aholou, Ait Benasser, Diop, Faivre, Golovin, Grandsir, N’Doram, Pelè, Rony Lopes, Sylla, Tielemans, Traorè

ATTACCANTI – Falcao, Geubbels, Jovetic, Mboula, Pellegri

ALLENATORE: Leonardo Jardim

Formazione Napoli 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Karnezis, Meret, Ospina

DIFENSORI – Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Rui

CENTROCAMPISTI – Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Ruiz, Zielinski

ATTACCANTI – Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Vinicius Morais, Ounas, Verdi, Younes

ALLENATORE: Carlo Ancelotti

Formazione Porto 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Alves, Casillas, Fabiano, José Sà

DIFENSORI – Awaziem, Diogo Leite, Felipe, Janko, Joao Pedro, Maxi Pereira, Mbemba, Militao, Telles

CENTROCAMPISTI – Agu, Bruno Costa, Danilo Pereira, Herrera, Oliveira, Otavio, Torres

ATTACCANTI – Aboubakar, Adrian Lopez, Brahimi, Corona, Hernani, Marega, Marius, Pereira, Soares

ALLENATORE: Sergio Conceição

Formazione Psg 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Areola, Buffon, Trapp

DIFENSORI – Dagba, Dani Alves, Georgen, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, N’Soki, Thiago Silva

CENTROCAMPISTI – Bernede, Diarra, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Verratti

ATTACCANTI – Bahebeck, Cavani, Di Maria, Diaby, Draxler, Jesé, Mbappé, Neymar, Weah

ALLENATORE: Thomas Tuchel

Formazione Real Madrid 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Courtois, Kiko Casilla, Keylor Navas

DIFENSORI – Carvajal, Coentrao, Marcelo, Nacho, Odriozola, Reguilon, Sanchez, Sergio Ramos, Vallejo, Varane

CENTROCAMPISTI – Asensio, Casemiro, Dani Ceballos, Isco, Kroos, Llorente, Modric, Valverde

ATTACCANTI – Bale, Benzema, De Tomas, Lucas Vazquez, Mayoral, Vinicius Jr

ALLENATORE: Julen Lopetegui

Formazione Roma 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Fuzato, Mirante, Olsen

DIFENSORI – Bianda, Fazio, Florenzi, Juan Jesus, Karsdorp, Kolarov, Manolas, Marcano, Lu. Pellegrini, Santon

CENTROCAMPISTI – Coric, Cristante, De Rossi, Nzonzi, Pastore, Lo. Pellegrini, Strootman, Zaniolo

ATTACCANTI – Dzeko, El Shaarawy, Kluivert, Perotti, Schick, Under

ALLENATORE: Eusebio Di Francesco

Formazione Schalke 04 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Fahrmann, Langer, Nubel

DIFENSORI – Baba, Mendyl, Naldo, Nastasic, Oczipka, Reither, Sané, Stambouli

CENTROCAMPISTI – Bentaleb, Caligiuri, Geis, Harit, Mascarell, McKennie, Rudy, Schopf, Serdar

ATTACCANTI – Burgstaller, Di Santo, Embolo, Goller, Konoplianka, Skrzybski, Teuchert, Uth

ALLENATORE: Domenico Tedesco

Formazione Shakhtar Donetsk 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Pyatov, O. Shevchenko, M. Shevchenko, Kudryk

DIFENSORI – Rakitsky, Ordets, Khocholava, Kryvstov, Ismaily, Sobol, Matvienko, Danchenko, Butko

CENTROCAMPISTI – Stepanenko, Malyshev, Maycon, Alan Patrick, Tankovsky, Zubkov, Kovalenko, Dentinho, Wellington Nem, Tokovytsky

ATTACCANTI – Taison, Fernando, S. Bolbat, Marlos, Marquinhos, Kayode, Junior Moraes

ALLENATORE: Paulo Fonseca

Formazione Tottenham 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Gazzaniga, Lloris, Vorm

DIFENSORI – Alderweireld, Aurier, Carter-Vickers, Davies, Foyth, Rose, Sanchez, Trippier, Vertonghen, Walker-Peters

CENTROCAMPISTI – Dele Alli, Amos, Dembelè, Dier, Eriksen, Lamela, Lucas Moura, Sissoko, Wanyama, Winks

ATTACCANTI – Janssen, Kane, Llorente, N’Koudou, Onomah, Son

ALLENATORE: Mauricio Pochettino

Formazione Valencia 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Jaume, Neto

DIFENSORI – Diakhaby, Gabriel Paulista, Garay, Gaya, Murillo, Piccini, Ruben Vezo, Toni Lato

CENTROCAMPISTI – Cheryshev, Coquelin, Dani Parejo, Kondogbia, Nacho Gil, Racic, Soler, Wass

ATTACCANTI – Batshuayi, Ferran Torres, Gameiro, Rodrigo, Santi Mina, Marcelino

ALLENATORE: Marcelino Garcia Toral

Formazione Viktoria Plzen 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Hruska, Kozacik, Siman

DIFENSORI – Cisovski, Hajek, Havel, Hejda, Hubnik, Limbersky, Pernica, Reznik

CENTROCAMPISTI – Bucha, Cermak, Horava, Hrosovsky, Kolar, Kopic, Kovarik, Petrzela, Prochazka, Zeman

ATTACCANTI – Chory, Ekpai, Krmencik, Reznicek

ALLENATORE: Pavel Vrba

Formazione Young Boys 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Von Ballmoos, Wolfli, Marzino

DIFENSORI – Camara, Von Bergen, Wuthrich, Burgy, Kronig, Benito, Garcia, Mbabu, Lotomba, Seydoux

CENTROCAMPISTI – Sanogo, Sow, Aebischer, Bertone, Lauper, Fassnacht, Schick, Sulejmani, Teixeira

ATTACCANTI – Assalè, Nsame, Ngamaleu, Hoarau

ALLENATORE: Gerardo Seoane