Sembra passato un secolo dalla gestione di Sir Alex Ferguson. Perché dopo il super manager scozzese il Manchester United ha interrotto drasticamente la sua tradizione vincente. Jose Mourinho, dal momento del suo arrivo sulla panchina dei Red Devils, ha cercato in ogni modo di invertire una pericolosa tendenza. Ci è riuscito, ma solo parzialmente, vincendo Coppa di Lega Inglese, FA Cup, ma soprattutto l’Europa League della stagione 2016-2017. Troppo poco, però, per un club che su indicazione dello Special One negli ultimi anni ha speso tantissimo, non riuscendo però a creare un giusto equilibrio fra i campioni e i gregari. Un esempio su tutti? Paul Pogba. Scintillante con la Francia, abulico con il Manchester United. L’epopea di Mourinho sta iniziando a dare i primi segnali di sgretolamento e il rischio è che la valanga travolga anche Lukaku e compagni prima ancora di cominciare la Champions League 2018-2019 è altissima. Ma attenzione, massima attenzione: il Manchester United è squadra fisica, che con la forza delle individualità sa creare non pochi problemi alle sue avversarie, soprattutto a Old Trafford.

LA STELLA: Paul Pogba – Da quando è tornato a Manchester, la città che lo ha allevato in gioventù, non è più il Polpo che conoscevamo in Italia. Ma la vittoria nel Mondiale in Russia con la sua Francia può averlo rigenerato. Sta a lui dimostrare di essere un campione di statura mondiale, di valere i 120 milioni di euro che la Juventus ha incassato nel 2016 per la sua cessione.

L’ALLENATORE: Josè Mourinho – Forse i tempi d’oro stanno per terminare. Non riesce più ad incidere come una volta, ma le sue formazioni sono sempre e comunque da temere. Il suo Manchester è una squadra di corazzieri, a cui manca ancora un centesimo per fare un euro. Il mago di Setubal troverà la monetina?

Rosa Manchester United 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – De Gea, Grant, Romero

DIFENSORI – Bailly, Darmian, Diogo Dalot, Jones, Lindelof, Rojo, Shaw, Smalling, Young

CENTROCAMPISTI – Ander Herrera, Fellaini, Fred, Lingard, Mata, Matic, Mc Tominay, Pereira, Pogba, Valencia

ATTACCANTI – Lukaku, Martial, Rashford, Sanchez

