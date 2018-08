Formazione Bayern Monaco 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Tornare ai fasti del 2013, l’anno dell’ultimo trionfo continentale in una finale tutta tedesca con il Borussia Dortmund. Questo il sogno all’orizzonte del Bayern Monaco, nelle ultime stagioni però gradualmente scivolato sempre più lontano dal livello delle due-tre grandi favorite sul palcoscenico europeo. Colpa di un troppo graduale e troppo parziale ricambio generazionale, cui quest’anno il neo-tecnico Niko Kovac proverà a dare un impulso importante. Quello necessario per il colpo di reni decisivo in primavera, quando occorrerà arrivare al top della condizione e con la miglior quadra possibile in campo. I tedeschi, in fin dei conti, fino agli scontri diretti inoltrati ci arrivano sempre, poi episodi e fortuna servono a completare l’opera. Quelli che il Bayern proverà ad attrarre verso di sé, per rivivere – appunto – i magici momenti del trionfo nel 2013. Anche se sono passati ormai cinque anni, anche ormai la percezione è quella di un’era calcistica fa…

LA STELLA: Robert Lewandowski – Gli anni passano, i gol restano. Quelli che Robert Lewandowski sistematicamente mette a segno con la casacca del Bayern Monaco, che più volte è sembrato sul punto di dismettere ma non ha mai tolto. Le nuove generazioni crescono, da Mbappé a Kane, ma l’inossidabile bomber polacco non ha alcuna intenzione di abbandonare il palcoscenico. Nel pieno della maturità calcistica, anzi, si conferma stagione dopo stagione il vero punto di forza dei teutonici, nonché una delle punte più prolifiche nel panorama mondiale: la sua zampata, nelle partite decisive, non manca mai.

L’ALLENATORE: Niko Kovac – Fresche idee al potere. Quelle del 47enne Niko Kovac, approdato sulla prestigiosa panchina del Bayern Monaco dopo una sola esperienza in una squadra di club, quella appena conclusa con l’Eintracht Francoforte. In precedenza, infatti, l’ex calciatore bavarese aveva guidato “soltanto” la sua Croazia, prima a livello giovanile e poi la Nazionale maggiore con cui è stato però esonerato dalla Federazione. Si presenta dunque con tutto l’entusiasmo e l’energia delle prime volte, alla ricerca di un risultato che proietti ancora una volta il Bayern tra le grandissime d’Europa.

Rosa Bayern Monaco 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Fruchtl, Neuer, Ulreich

DIFENSORI – Alaba, Bernat, Boateng, Hummels, Kimmich, Rafinha, Sule

CENTROCAMPISTI – Goretzka, James Rodriguez, Javi Martinez, Renato Sanchez, Thiago, Tolisso

ATTACCANTI – Coman, Gnabry, Lewandowski, Muller, Ribery, Robben, Wagner

ALLENATORE: Niko Kovac