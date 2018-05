Sorteggio gironi Champions League 2018/2019: tutte le info

Sorteggio fase a gironi Champions League 2018/2019: ecco quando si terranno. Tutte le date ufficiali di inizio della competizione che vedrà coinvolte Juve, Napoli, Inter e Roma

La Champions League 2018/2019 sta per cominciare: terminati i turni preliminari (leggi anche: PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019: QUANDO COMINCIANO), è tutto pronto per la fase a gironi. Sarà una fase a gironi rivoluzionaria rispetto al recentissimo passato: se fino all’anno scorso, infatti, moltissimi club blasonati dovevano passare per i playoff prima di accedere ai gruppi, da quest’anno non sarà più così. Le quattro squadre inglesi, spagnole, italiane e tedesche (più le tre francesi) non dovranno infatti più disputare alcun turno preliminare e saranno qualificate direttamente alla fase finale della competizione europea. Dunque ai sorteggi che stabiliranno la composizione dei prossimi gironi della Champions League Juventus, Napoli, Roma ed Inter saranno già presenti nelle rispettive urne senza alcun problema. Una bellissima notizia, no?

Il sorteggio si terrà – come consuetudine – nella sede UEFA a Nyon, in Svizzera, alla presenza dei massimi vertici europei del calcio, i dirigenti del club coinvolti più qualche leggenda del passato come presenza fissa: sarà proprio quest’ultima ad effettuare materialmente l’estrazione dei bussolotti che stabiliranno i gironi di Champions. La data stabilita per il sorteggio è quella di giovedì 30 agosto 2018, pochi giorni dopo la conclusione del turno preliminare, presumibilmente verso le ore 13, poco prima dell’inizio di quello di Europa League. Composti i gironi, tempo un paio di settimane o poco più, ed inizierà finalmente la fase a gironi con le prime partite predisposte da calendario che vedrà la conclusione poco prima di Natale. A marzo 2019 quindi l’inizio degli ottavi. Qui di seguito ecco le date precise e, a fondo pagina, le fasce dei sorteggi di Champions League dell’annata 2018/2019:

30 agosto 2018: SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

18/19 settembre 2018: PRIMA GIORNATA GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

2/3 ottobre 2018: SECONDA GIORNATA GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

23/24 ottobre 2018: TERZA GIORNATA GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

6/7 novembre 2018: QUARTA GIORNATA GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

27/28 novembre 2018: QUINTA GIORNATA GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

11/12 dicembre 2018: SESTA GIORNATA GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

Leggi anche: FASCE SORTEGGI GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019