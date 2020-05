Premier League, c’è l’annuncio ufficiale: si riparte il 17 giugno. Il comunicato

La Premier League ha annunciato ufficialmente il ritorno in campo per il prossimo 17 giugno: ecco il comunicato

Ora è ufficiale. La Premier League ha annunciato il ritorno in campo per il prossimo 17 giugno. Questo il comunicato.

COMUNICATO – «Oggi gli azionisti della Premier League hanno concordato una nuova data di riavvio provvisoria per la stagione 2019/20 per mercoledì 17 giugno, a condizione che siano stati rispettati tutti i requisiti di sicurezza.

Aston Villa – Sheffield United e Manchester City – Arsenal, posticipati a causa della finale della Coppa Carabao, si terranno ora il 17 giugno, seguito da una giornata completa che inizierà venerdì 19 giugno. A causa di COVID-19, le partite si svolgeranno a porte chiuse.

Gli azionisti hanno inoltre approvato una proposta che vedrebbe tutte le 92 partite rimanenti trasmesse in diretta nel Regno Unito dai partner di trasmissione esistenti della Lega: Sky Sports, BT Sport, BBC Sport e Amazon Prime».

AMMINISTRATORE DELEGATO RICHARD MASTERS – «Oggi abbiamo provvisoriamente deciso di riprendere la Premier League mercoledì 17 giugno. Ma questa data non può essere confermata fino a quando non avremo soddisfatto tutti i requisiti di sicurezza necessari, poiché la salute e il benessere di tutti i partecipanti e sostenitori è la nostra priorità. Purtroppo, le partite dovranno svolgersi senza tifosi negli stadi, quindi siamo lieti di aver escogitato una soluzione positiva affinché i tifosi possano guardare tutte le 92 partite rimanenti. La Premier League e i nostri club sono orgogliosi di avere sostenitori incredibilmente appassionati e fedeli. È importante assicurarsi che quante più persone possano guardare le partite in casa. Continueremo a lavorare passo dopo passo e in consultazione con tutti i nostri stakeholder mentre procediamo verso la ripresa della stagione 2019/20».

Cambiate anche le fasce orarie, che saranno così suddivise:

VENERDÌ: 20

SABATO: 12.30, 15, 17.30 e 20

DOMENICA: 12, 14, 16.30 e 19

LUNEDÌ: 20:00

I turni infrasettimanali (martedì, mercoledì e giovedì) verranno giocati alle 18 e alle 20.