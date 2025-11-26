Premier League, espulsione Gueye ad Old Trafford: il centrocampista dell’Everton rischia grosso! Le scuse non bastano, ecco quanto potrebbe essere lunga la squalifica

Premier League, Everton: Gueye rischia grosso per l’espulsione ad Old Trafford dopo aver schiaffeggiato il compagno di squadra!

L’immagine di Idrissa Gueye che lascia Old Trafford espulso, dopo aver schiaffeggiato il compagno di squadra Keane, ha rapidamente fatto il giro del mondo. Il cartellino rosso mostrato dall’arbitro non sarà l’unica conseguenza per il centrocampista senegalese. Secondo il regolamento della Premier League, un rosso diretto può comportare fino a tre turni di squalifica.

Nonostante l’incidente sia avvenuto tra compagni di squadra, Gueye non è esente da punizioni. Anche le scuse sincere e immediate del giocatore non lo salveranno dalle possibili conseguenze.

«Mi assumo tutta la responsabilità della mia reazione. Quanto accaduto non riflette chi sono né i valori che rappresento. Le emozioni possono prendere il sopravvento, ma nulla giustifica un comportamento del genere. Mi assicurerò che non accada più», ha scritto il centrocampista sui social, cercando di fare ammenda per l’incidente.

Il tecnico dei Toffees, David Moyes, ha commentato l’episodio dicendo: «Mi hanno spiegato che le regole stabiliscono che se dai uno schiaffo a un tuo giocatore, puoi avere guai. È stato un momento di follia. Ma c’è anche un’altra lettura: mi piace che i miei giocatori reagiscano quando qualcuno non fa ciò che deve. Gueye si è scusato per l’espulsione, ha elogiato i compagni, li ha ringraziati e ha chiesto scusa per l’accaduto».

Ora, la decisione finale spetta al giudice sportivo della Premier League, che dovrà valutare se applicare la squalifica massima di tre partite, in base alla gravità dell’episodio e alle circostanze.