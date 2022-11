Premier League, la FA squalifica Ronaldo! Ecco il motivo

Ronaldo squalificato due giornate dalla FA: arrivata la decisione ufficiale. Svelato il motivo di quanto successo

Arriva la sanzione da parte della Premier League per Cristiano Ronaldo. La FA, infatti, ha squalificato il giocatore per due giornate per l’episodio dello scorso aprile, quando il portoghese, lasciando il campo dopo la sconfitta in casa dell’Everton, gettò a terra il telefonino di un tifoso.

Per il portoghese anche una multa di circa 58mila euro. Il provvedimento scatterà solo in caso di permanenza nel campionato inglese.