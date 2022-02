Everton, arriva una sconfitta per Lampard sul campo del Newcastle

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Everton di Lampard esce sconfitto sul campo del Newcastle United: esordio per Bruno Guimaraes con i padroni di casa

In Premier League l’Everton esce sconfitto dal match contro il Newcastle United. La squadra allenata da Frank Lampard è stata travolta per 3-1.

Dopo l’1-1, con due autogol in un minuto, della prima frazione, nella ripresa la squadra di casa è riuscita a trovare due gol per i tre punti finali. Esordio nel finale per Bruno Guimaraes.