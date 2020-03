Premier League sospesa, le ipotesi: titolo al Liverpool?

Premier League sospesa, avanzano le ipotesi: ci potrebbe essere l’assegnazione del titolo al Liverpool, ma c’è tempo per decidere

Anche il calcio inglese è nel caos. La Premier League, uno dei campionati più importanti in Europa e nel mondo, si è fermata a causa dell’emergenza coronavirus. Il blocco ha portato gli esperti ha valutare le varie ipotesi per poter assegnare il titolo in questa stagione.

Ci potrebbero essere diverse ipotesi sul tavolo, come riportato dalla BBC Sport, come ad esempio assegnare il titolo al Liverpool. La volontà della FA, però, è quella di portare a termine il campionato. Si valuta anche l’opzione di annullare la stagione e ripartire con le stesse squadre, oppure considerando la classifica dell’ultima giornata completata.