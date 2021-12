Il Governo britannico potrebbe ordinare la chiusura degli stadi in Premier League a partire dal 28 dicembre

Il Governo britannico potrebbe ordinare la chiusura degli stadi in Premier League a partire dal 28 dicembre, per via dell’aumento dei contagi da Covid dovuti alla variante Omicron. Riprendendo esattamente le stesse procedure adottate dalla Germania. A riportare la notizia è il The Telegraph.