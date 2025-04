Premier League: il Nottingham tiene vive le speranze Champions! Vittoria sul Tottenham e 3° posto

La partita la fa il Tottenham, ma a vincere l’incontro è il Nottingham Forrest. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in campo per la 33a giornata di Premier League con Tottenham Nottingham che si sono sfidate ai poli opposti della classifica.

Per il Tottenham 16°, il match, serviva soprattutto ad alzare un po’ la testa in una stagione disastrosa della squadra allenata da Postesoglu; mentre il Nottingham, 5° dopo gli anticipi, è in lotta per un posto in Champions League ed arrivava all’incontro con la bava alla bocca dopo 2 sconfitte consecutive nei match contro Everton e Aston Villa.

Ad avere la meglio proprio gli ospiti, che sfruttano al meglio il miglior approccio al match andando avanti di due reti nel giro di 16 minuti.

Al 5° è Anderson a siglare la rete del vantaggio della squadra di Nuno Espirito Santo, con il tocco dell’ex Bologna Dominguez ad assisterlo per l’1-0 che sblocca il match.

Colpo di testa vincente, invece, quello di Wood al 16′, che su assist di Elanga spizza di testa e batte Vicario per il raddoppio degli ospiti che da qui in avanti difendono il risultato.

Il Tottenham, infatti, prova 22 conclusioni totali, ma solo 6 si concludono nello specchio, tra le quali, quella decisiva per l‘1-2 finale di Richarlison, che all’87’ su assist di Pedro Porro, dopo una lunga azione londinese, batte di testa Sels per il gol della bandiera.

Con questo successo risponde a Newcastle, City e Chelsea il Nottingham, riportandosi al 3° posto con 60 punti, uno in più dei Magpies; mentre il Tottenham resta in 16a posizione, a +16 dalla zona retrocessione, e dunque salva aritmeticamente di un punto grazie ai risultati della giornata.