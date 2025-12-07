Premier League, lotta stravolgente per quanto riguarda il titolo. La situazione non lascia alcun dubbio!

Premier League assai stravolgente per quanto riguarda la lotta per il titolo. Tutte incollate e con la voglia di vincere

Il sabato di Premier League stravolge le gerarchie in vetta, trasformando una corsa a una in un’appassionante lotta a tre. L’Arsenal, finora dominatore incontrastato, cade rovinosamente al Villa Park contro l’Aston Villa dell’ex Unai Emery, subendo la seconda sconfitta stagionale. Un gol di Buendía nei secondi finali punisce i Gunners, colpevoli di essersi accontentati del pareggio contro un avversario ambiziosissimo e in forma smagliante (settima vittoria consecutiva per i Villans).

La sconfitta brucia doppiamente per la squadra di Arteta. Da un lato, ferisce l’orgoglio di un gruppo che, pur in emergenza difensiva (fuori Gabriel, Saliba e Mosquera), era riuscito a recuperare con Trossard l’iniziale svantaggio firmato Cash. Dall’altro, riapre clamorosamente la lotta per il titolo.

Ne approfitta immediatamente il Manchester City, che risponde al passo falso della capolista con una vittoria d’autorità contro il Sunderland. Al netto dei soliti noti, sono i difensori centrali Dias e Gvardiol a spianare la strada ai Citizens, con Foden a sigillare il risultato. Guardiola accorcia così a -2 dalla vetta, mentre l’Aston Villa si porta a sole tre lunghezze dall’Arsenal.

In un colpo solo, la Premier League si ritrova con tre squadre racchiuse in tre punti, pronte a darsi battaglia nel mese di dicembre, tradizionalmente il più intenso e decisivo della stagione. L’Arsenal, dopo tre trasferte senza vittoria, è chiamato a una reazione immediata per non dilapidare il vantaggio accumulato, mentre City e Aston Villa fiutano l’odore del sangue e si preparano all’assalto. Il campionato inglese, come sempre, promette spettacolo ed emozioni, i pronostici sono tutt’altro che scontati e la fuga dell’Arsenal è già rientrata.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A