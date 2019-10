Presentazione Pioli, Gazidis: «Esonero Giampaolo? Decisione difficile»

Presentazione Pioli, l’amministratore delegato Ivan Gazidis parla della decisione presa sull’esonero di Giampaolo

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione di Stefano Pioli come nuovo tecnico. Ecco le sue parole:

«Per primo vorrei ringraziare Giampaolo, è un bravo mister e sono sicuro che avrà una grande carriera. La decisione non è stata presa a cuor leggero, capiamo e condividiamo la frustrazione dei nostri tifosi. Stiamo intraprendendo un viaggio non facile con una realtà che non possiamo ignorare. Abbiamo ereditato un club vicino alla bancarotta, potevamo essere retrocessi. Voglio assicurarvi che siamo determinati».