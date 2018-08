Pressing in tv da settembre: nell’attesa c’è Giorgia Rossi – VIDEO

Torna Pressing: la storica trasmissione Mediaset in onda la domenica in seconda serata su Canale 5 a partire dal 2 settembre. Dal 26 agosto Aspettando Pressing con Giorgia Rossi

Con l’inizio della Serie A 2018/2019 torna anche una vecchia conoscenza dei palinsesti televisivi: Pressing. La storica trasmissione calcistica Mediaset, in onda già tra il 1990 ed il 1999 e condotta da Raimondo Vianello, si ripresenta ai telespettatori in veste completamente rinnovata con due nuovi padroni di casa: i giornalisti Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi. Ufficialmente il nuovo Pressing prenderà il via soltanto domenica 2 settembre su Canale 5, ma per le prime due giornate di campionato – domenica 19 e domenica 26 agosto 2018 – verrà introdotta un’anticipazione provvisoria estiva della trasmissione condotta soltanto da Giorgia Rossi: Aspettando Pressing.

La nuova versione di Pressing (così come Aspettando Pressing) – in onda dalle 22.40 su Canale 5 – focalizzerà la propria attenzione sul turno di Serie A appena concluso con highlights e sintesi delle partite giocate, approfondimenti, interviste post-gara, collegamenti con stadi e campi di allenamento ed una platea di ospiti ed opinionisti, alcuni dei quali fissi. A commentare in studio la prima puntata di Aspettando Pressing ci saranno per esempio gli ex calciatori Giovanni Galli e Riccardo Ferri ed il giornalista Mino Taveri. Non mancheranno poi anche le moviole e l’analisi degli episodi arbitrali di giornata: dal 2 settembre sarà presente in studio – oltre a Pardo, impegnato contestualmente anche con Tiki Taka il lunedì in seconda serata su Italia 1 – anche la giornalista ed ex arbitro Elena Tambini, rivelazione di Balalaika, la trasmissione serale andata in onda nel corso dell’ultimo Mondiale trasmesso in chiaro dalle reti Mediaset.