Giorgia Rossi protagonista su Mediaset: social in visibilio – FOTO

Mondiali di Russia 2018 su Mediaset, Giorgia Rossi al timone della Cerimonia d’apertura e i social si scatenano: valanghe di commenti sulla bellissima conduttrice

Alle ore 17.00 il fischio di inizio di Russia-Arabia Saudita, gara che darà il via all’atteso Mondiale di Russia 2018. Dopo anni di dominio Sky-Rai, la competizione sarà trasmessa sulle reti Mediaset, con il Biscione che ha organizzato una programmazione ad hoc per fare vivere le emozioni dei Mondiali 24 ore su 24. In onda su Canale 5 la trasmissione di apertura, con la Cerimonia inaugurale che inizierà tra poco. E Giorgia Rossi fa impazzire il web. La nota conduttrice, già protagonista nel corso della stagione su Premium Sport, sta conducendo la trasmissione in onda su Canale 5 con ospiti di eccezione: da Paolo Rossi a Ciro Ferrara, passando per Javier Zanetti e Bernardo Corrado. Ma gli occhi dei telespettatori sono tutti per la bellissima presentatrice, ecco una carrellata di tweet

Giorgia Rossi 😍😍😍😍😍😍 — Danilo (@laceys_man) June 14, 2018

Un errore stravolgere il palinsesto "d'amore" senza un graduale passaggio dalla soap al calcio parlato. Chissà cosa ne pensi "Barbie" di Giorgia Rossi negli studi di Pomeriggio 5 #Mondiali2018 — Raffaele Di Santo (@RaffaeleSanto) June 14, 2018