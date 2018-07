Cristiano Ronaldo alla Juventus continua a tenere banco. Il fenomeno portoghese è in prima pagina anche sulla Gazzetta dello Sport

L’argomento del giorno? E’ ancora il possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il Pallone d’Oro in carica occupa ancora le prime pagine dei giornali e non solo. Il possibile arrivo del portoghese ha monopolizzato l’attenzione e occupa anche quest’oggi le prime pagine, anche quella della Gazzetta dello Sport. «CR7 Juve si può fare» scrive la Rosea nella sua prima pagina odierna. Aggiungendo: «Ronaldo rompe con il Real Madrid ed è più vicino. Mendes, l’agente del portoghese: ‘Se lascerà i Blancos sarà per una nuova, brillante sfida» Intanto scompare dalle foto ufficiali del club’». Sarà un’altra grande giornata dedicata ancora al possibile trasferimento di CR7 alla Juventus. I bianconeri continuano a cullare il sogno di portare in Italia il 33enne portoghese in rotta con il Real. I tifosi juventini attendono.