Probabili formazioni Croazia-Danimarca: le ultime sugli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio domenica 1 luglio alle 20

Il tempo degli errori è terminato. La fase a gironi è archiviata e ora si inizia a fare sul serio. Gli ottavi di finale iniziano a regalare le prime sfide da dentro o fuori concentrate in novanta minuti in cui nulla può essere lasciato al caso. Il Nizhny Novgorod Stadium è pronto ad ospitare la sfida tra Croazia e Danimarca, rispettivamente prima del Gruppo D e seconda del Gruppo C. Due squadre diverse tra di loro ma con una voglia incredibile di staccare il pass per i quarti di finale, dove ad attenderle ci sarà la vincente del confronto tra la Spagna e i padroni di casa della Russia. Gli uomini di Dalic hanno finora vinto tutte le partite disputate, raccogliendo tre successi in tre incontri, sui quali spicca senza dubbio il 3-0 rifilato all’Argentina. Percorso leggermente diverso invece per i danesi, giunti agli ottavi dopo aver totalizzato cinque punti nel proprio raggruppamento, frutto della vittoria ottenuta sul Perù all’esordio a cui vanno aggiunti i pareggi con Australia e Francia. Croazia e Danimarca si sono affrontate cinque volte nella loro storia, il bilancio attualmente è in perfetta parità con due successi per parte e un pareggio. La sfida del Novgorod Stadium romperà questo equilibrio.

QUI CROAZIA – Dalic si affiderà sicuramente ai suoi uomini migliori per il delicato ottavo di finale. Dopo il turnover messo in mostra nel match con l’Islanda, il ct croato torna alle origini, cambiando nuovamente il volto della sua squadra. In porta rientra Subasic, davanti al quale agirà la solita difesa a quattro formata da Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic. In mediana, spazio alla coppia Brozovic-Rakitic, a cui Dalic chiederà di proteggere il trio offensivo caratterizzato dalla presenza di Perisic, Rebic e Luka Modric, autentico protagonista di questo avvio di Mondiale per la Croazia. Davanti, l’unica punta sarà Mario Mandzukic, ancora alla ricerca del primo gol in questa rassegna iridata.

QUI DANIMARCA –Ancora imbattuta in questa edizione dei Mondiali di Russia 2018, la formazione di Hareide ha tutte le intenzioni di giocarsi le proprie carte al cospetto di Modric e compagni, sfruttando i punti deboli dei propri avversari e colpirli al momento giusto. Lo schieramento in campo dovrebbe essere quello visto nella gara inaugurale con il Perù, dove è arrivata l’unica vittoria al momento ottenuta dai danesi in questa rassegna iridata. In porta spazio a Schmeichel, protetto dalla difesa a quattro formata da Dalsgaard, Kjaer, Christensen e Larsen. Centrocampo a due con i muscoli e la corsa di Kvist e Delaney, che agiranno alle spalle di Pione Sisto, Eriksen e Poulsen. In attacco ci sarà come unica punta Jorgensen, che avrà il compito di favorire gli inserimenti dei propri compagni.

Probabili formazione Croazia-Danimarca (Domenica 1 luglio, ore 20)

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Madzukic. Commissario tecnico: Dalic

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen. Commissario tecnico: Hareide.

Croazia-Danimarca, i precedenti tra le due Nazionali

Quello valido per gli ottavi di finale di Russia 2018 sarà il sesto confronto nella storia tra la Danimarca e la più recente per nascita Croazia. Le due formazioni vantano infatti due successi a testa quando si sono incrociate in campo, oltre naturalmente ad un pareggio. Nessun precedente a livello di Mondiali, per quanto non sia il primo Croazia-Danimarca in una grande manifestazione internazionale. I due Paesi si sono già affrontati nella fase a gironi di Euro 1996, in Inghilterra, quando la sfida ebbe ben poca storia: netto 3-0 in favore dei balcanici, con doppietta della punta Davor Suker e rete di Zvonimir Boban.

Croazia Danimarca Streaming: dove vederla in tv

Croazia-Danimarca sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.