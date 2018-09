Probabili formazioni Italia-Polonia: 4-3-3 per gli azzurri, con Balotelli al centro dell’attacco supportato da Insigne e Bernardeschi. In regia Jorginho

Un nuovo inizio. Per l’Italia il tempo degli errori è ampiamente terminato. Troppa è ancora la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia, troppa l’amarezza per l’epilogo del playoff contro la Svezia. Ma da novembre 2017 è cambiato tutto, davvero tutto. Non c’è più Gian Piero Ventura e nemmeno il presidente della Figc Carlo Tavecchio. Al loro posto ci sono Roberto Mancini e Roberto Fabbricini. Volti nuovi, che devono necessariamente tagliare i ponti con un passato nefasto. Certo: il movimento calcistico nazionale non offre ancora un ricambio generazionale degno degli anni ’90 o dei primi anni 2000. Ma mattoncino dopo mattoncino l’Italia può e deve ritornare grande: al Mancio, in questo senso, il compito più difficile. Che inizia alle 20.45, dalla sfida di Bologna contro la Polonia. Nella nuovissima Nations League. Altro modo per voltare pagina per sempre.

QUI ITALIA – Non ci sono dubbi per Mancini, che contro la Polonia ripropone il modulo che ha portato bene nelle sue prime tre amichevoli fra maggio e giugno: il 4-3-3. Le indicazioni provenienti da quei test sono state più che positive ed è così che gli azzurri proseguiranno. In porta Donnarumma, linea difensiva formata da Zappacosta, Bonucci, Chiellini e Criscito. A centrocampo, oltre all’inamovibile Jorginho in cabina di regia, spazio a Pellegrini e ad uno fra Benassi e Gagliardini. Davanti, al centro dell’attacco c’è Mario Balotelli, mentre ai lati agiranno Bernardeschi a destra e Insigne a sinistra.

QUI POLONIA – Tanti i giocatori della Polonia che hanno già assaggiato parecchia Serie A. A difendere la porta c’è lo juventino Szczesny, mentre in difesa si fanno largo Bereszynski, Glik e Reca. A centrocampo ci sono Krychowiak e Linetty, mentre sulla trequarti agiranno Zielinski e Milik. A loro il compito di dare manforte a Lewandowski, che non vede l’ora di lasciarsi alle spalle la delusione dell’eliminazione ai gironi della rassegna iridata in Russia.

Probabili formazioni Italia-Polonia (Stasera ore 20.45)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Benassi; Bernardeschi, Balotelli, Insigne. Commissario tecnico: Mancini.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kaminski, Reca; Krychowiak, Linetty; Zielinski, Milik, Klich; Lewandowski. Commissario tecnico: Brzeczek.